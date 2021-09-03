СМИ: Новое правительство Афганистана возглавит лидер политического крыла «Талибана»*

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Новое правительство Афганистана возглавит лидер политического крыла радикального движения «Талибан»* мулла Абдул Гани Барадар. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в «Талибане»*.

По данным собеседника агентства, состав кабинета министров также пополнят Дохе Шер Мохаммад Аббас Станекзай и сын основателя радикального движения Мухаммеда Омара мулла Якуб.

31 августа телеканал Tolo News со ссылкой на члена комиссии движения по культуре Анамуллу Самангани сообщал, что правительство Афганистана возглавит мулла Хайбатулла Ахундзада.

Также стало известно, что три лидера «Талибана»* заняли ключевые посты в новом правительстве страны. Министром иностранных дел стал глава политического офиса движения, мулла Абдула Гани Барадар.

Сын одного из лидеров движения Халифа Хаккани занял пост министра внутренних дел, а сын основателя «Талибана»* Мулла Якуб Ахунд стал министром обороны.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.