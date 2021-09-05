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Россия, Москва, МКАД, съезд 104 Карта всех событий

Транспортное движение на Щелковском шоссе восстановили после ДТП с катком, который отцепился от грузового автомобиля. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— Движение восстановлено, — сказано в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Ночью 5 сентября при съезде с Щелковского шоссе на внешнюю сторону МКАД на проезжую часть съехал каток, отцепившись от грузовой машины. Из-за произошедшего движение на съезде с Щелковского шоссе в сторону области было полностью перекрыто.

3 сентября грузовик упал с эстакады на Ленинградском проспекте около Третьего транспортного кольца в Москве. Инцидент произошел с бетономешалкой. Позже стало известно, что водитель грузовика в тяжелом состоянии.