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Новые партнеры присоединились к программе «Миллион призов»

Анастасия Колоскова

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Новые партнеры присоединились к программе «Миллион призов»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

К акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов» присоединились новые партнеры. Участники акции, получившие призовые баллы, смогут потратить их на просмотр фильмов и сериалов, покупку гаджетов, бытовой техники и оплату связи, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.

Подать заявление можно до 23:59 понедельника, 13 сентября. Для регистрации на голосование необходимо авторизоваться в личном кабинете на mos.ru. Сделать это также можно через приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».

До этого сообщалось, что к акции #ВыбираемВместе, которая проходит в рамках программы «Миллион призов», присоединились уже 49 благотворительных организаций. Позже к списку тех, кто может помочь нуждающимся, добавились и сами жители Москвы. Те горожане, которые выиграют по программе какие-либо призовые баллы, смогут направить их на благое дело.

Чтобы стать участником программы, необходимо принять участие в электронном голосовании, которое состоится с 17 по 19 сентября. Сделать это смогут только совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на портале mos.ru.

Всего победители акции получат 250 тысяч призов. Среди них будут выигрыши в размере 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов. Эти призы впоследствии можно будет обменять на товары из списка представленных у партнеров: одежду, обувь, ювелирные изделия и так далее. Кроме того, те, кто будет голосовать онлайн, смогут принять участие в розыгрыше автомобилей и квартир в столице.

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