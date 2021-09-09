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Лишенного прав блогера Гасанова остановили на Rolls-Royce в Москве

Иван Юминов

Происшествия
Лишенного прав блогера Гасанова остановили на Rolls-Royce в Москве
Фото: Instagram / gusein.gasanov

Блогера Гусейна Гасанова остановили сотрудники ГИБДД в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112» в четверг, 9 сентября.

— Гусейна Гасанова на Rolls-Royce остановили сотрудники ГИБДД в центре Москвы. Предварительно, именно он был за рулем, — говорится в сообщении Telegram-канала.

Видео: Telegram / 112

26 июля Никольский суд лишил Гасанова водительского удостоверения на полтора года за отказ от медицинского освидетельствования. Блогера также оштрафовали на 30 тысяч рублей.

7 июля автомобиль Гасанова марки Lamborghini Urus остановили сотрудники ГИБДД в Москве. На просьбу правоохранителей пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения тот ответил отказом.

В июне 2020 года мировой суд уже лишал блогера прав. Он ездил на машине с нарушением правил установки регистрационных знаков. Тогда Гасанова лишили прав на три месяца.

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