Водитель Mercedes снял номера на дороге во время поездки в Москве

Фото: Telegram / Госавтоинспекция Москвы

Водителя Mercedes могут лишить прав за езду без номеров в Москве. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции в четверг, 9 сентября.

— Сегодня в различных социальных аккаунтах сети интернет активно обсуждается видео, на котором водитель автомобиля «Мерседес» нарушает правила дорожного движения, в том числе, управляя автомобилем без государственных регистрационных знаков, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Госавтоинспекция Москвы

Столичные сотрудники ГИБДД нашли мужчину и составили в отношении него административные протоколы за выход на дорогу, чрезмерно тонированные стекла, невыполнение требований полицейского, движение по полосе для маршрутного транспорта, а также за отсутствие свидетельства о регистрации автомобиля. Кроме того, нарушителя привлекли за управление Mercedes без номеров.

Последний пункт может привести к лишению прав на срок до трех месяцев. За невыполнение требований полицейского водителю грозит арест до 15 суток, отмечается в Telegram-канале ведомства.

9 сентября СМИ сообщили, что блогера Гусейна Гасанова остановили сотрудники ГИБДД в центре Москвы. При этом 26 июля Никольский суд лишил его водительского удостоверения на полтора года за отказ от медицинского освидетельствования. Тогда блогера также оштрафовали на 30 тысяч рублей.