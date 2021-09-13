Врач назвала три опасных продукта, повышающих риск гипертонии

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Сердечно-сосудистые заболевания чаще других вызывают у людей среднего и преклонного возраста смертность и инвалидность. О том, как можно понизить высокое давление, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева.

По ее словам, в этом вопросе пациентам поможет системный подход. Чтобы обнаружить причину постоянного высокого давления, пациентам необходимо регулярно проходить обследования. Так, например, повышенное давление может быть вызвано заболеванием почек или избыточным весом.

— Нужно обязательно обратиться к врачу для того, чтобы, не занимаясь самолечением, пройти диагностические тесты и получить профессиональные рекомендации, — сказала специалист.

Она добавила, что в случае повышенного давления человеку рекомендуется исключить из рациона питания соль, которая удерживает высокий тонус сосудов и вызывает гипертонию.

Королева подытожила, что наиболее опасными среди соленых продуктов являются консервы, соленья и маринады, передает Nation News.

До этого семейный врач Алексей Добровольский отметил, что для стабилизации кровяного давления первостепенно необходимо понять причины его повышения.

По словам эксперта, показатель давления здорового человека всегда соответствует норме.

Член-корреспондент РАН, главный врач онкологического центра Михаил Давыдов перечислил три симптома «незаметного» поражения организма раком. Он добавил, что в настоящее время опухоли все чаще поражают людей в возрасте от 30 до 40 лет.