Жена Моргенштерна рассказала о пикантном сюрпризе для мужа

Фото: Youtube/BUBBLEGUN

Возлюбленная рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина стала участницей шоу на YouTube, в котором известные личности делятся забавными историями из жизни.

Она рассказала, как однажды ее с Моргенштерном позвали на мероприятие, но вернулась с него девушка одна — рэпер остался выяснять отношения с таксистом, который вез их домой. Дилара подумала, что это отличная возможность устроить парню сюрприз — она надела красивое белье, чулки и стала ждать Моргенштерна дома. Но кое-что пошло не по плану, так как девушка перебрала с алкоголем.

— Решила сходить в душ. Открываю кран и думаю: «Вода так классно течет». Сажусь и смотрю на эту воду. Это лучшее, что я видела в жизни! Следующее, что я помню: просыпаюсь в кровати, Алишер спит рядом. Пытаюсь вспомнить, что же было. Спрашиваю Алишера. Он начинает жестко угорать: «Мы все порешали, я приехал домой. Захожу в спальню, а тебя нет». В итоге он открыл дверь в ванную, а там я лежу, сплю в белье, в чулках прямо на полу, — рассказывает Дилара на YouTube-канале Bubblegun.

В комментариях под видео пользователи отметили приятный голос девушки и положительно оценили первое появление на шоу такого формата.

Пара недавно сыграла свадьбу в стиле 90-х, а провела ее Ксения Собчак. На мероприятии было множество известных гостей, в том числе и Анастасия Ивлеева, которая перед этим сообщила о разводе с рэпером Элджеем.