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Сергей Лавров проголосовал на выборах в Госдуму на избирательном участке в Москве

Полина Долганова

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
Сергей Лавров проголосовал на выборах в Госдуму на избирательном участке в Москве
Фото: МИД РФ

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров проголосовал на текущих выборах депутатов в Государственную думу в субботу, 18 сентября.

В качестве избирательного участка министр выбрал школу в Малом Кисловском переулке, сообщает РИА Новости.

До того сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проголосовал на выборах онлайн. При этом он отметил, что электронная система является очень удобной.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин также проголосовал на текущих осенних выборах в нижнюю палату парламента. В качестве избирательного пункта Володин выбрал участок № 75 Пресненского района столицы.

Кроме того, 18 сентября на выборах в Государственную думу проголосовала глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Во время своего визита на избирательный участок глава ЦИК отметила, что система голосования в России прозрачна, и выразила надежду на то, что кампания по выбору депутатов в Госдуму пройдет достойно.

Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн вечером 17 сентября.

Дистанционно свой голос также отдали глава правительства России Михаил Мишустин и политик Владимир Жириновский.

Министр обороны России Сергей Шойгу оставил свой голос очно. Он пришел на избирательный участок, который расположен в зоне 45-й бригады специального назначения ВДВ в подмосковной Кубинке.

Космонавту Олегу Новицкому удалось проголосовать онлайн с Международной космической станции.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

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