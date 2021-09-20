Пермскому стрелку грозит пожизненное лишение свободы

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В СК РФ в понедельник, 20 сентября, возбудили уголовное дело об убийстве по факту стрельбы в пермском вузе. По этой статье студенту, который совершил вооруженное нападение на университет, может грозить пожизненное лишение свободы.

Так, статья «Убийство» предусматривает наказание от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения. О возбуждении уголовного дела по данной статье сообщили на сайте СК РФ.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 28 человек и шестеро погибли. Семьи погибших при стрельбе получат по миллиону рублей от региональных властей. Пострадавшим в результате инцидента выделят по 500 тысяч рублей.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин. Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.

«Вечерняя Москва» собрала всю известную информацию о трагедии и главном подозреваемом.