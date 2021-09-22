Мать пермского стрелка назвала его идеальным ребенком

Фото: vk/permuniversity

Мать Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете, в результате которой шесть человек погибли и 43 получили ранения, на допросе сообщила, что не наблюдала неадекватности в поведении сына, и назвала его идеальным ребенком.

— Я считаю, что у меня был идеальный ребенок, он во всем мне помогал, я уверена, что он никогда не пил спиртного и не курил. Никаких отклонений в психическом состоянии, агрессии с его стороны никогда не было. Насколько я знаю, он много читал информации на военную тему, в частности, про Сирию, где раньше в командировке находился его отец, — рассказала она.

По словам матери, сын не испытывал проблем в общении с людьми, просто по натуре был домоседом.

— Днем я увидела информацию в Instagram о стрельбе в университете и написала сыну, все ли у него нормально. Он мне не ответил. Потом я увидела, что стрельбу устроил мой сын. Я была в шоке, — приводит слова женщины «СтарХит».

До этого сообщалось, что в ходе допроса мать стрелка призналась, что Тимур «всегда не любил людей» и уточнила, что сын давно мечтал купить себе оружие. Этот факт также подтверждает публикация самого злоумышленника, которую он, предположительно, сделал на своей странице в одной из социальных сетей. Там он написал, что задолго до трагедии копил себе на ружье.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 43 человека и шестеро погибли. Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал открыли за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.