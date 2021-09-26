Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Незваные гости в туалете

Незваные гости в туалете

Извержение вулкана в Испании

Извержение вулкана в Испании

Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

«Праздника нет»: критик объяснил скуку на фестивале «Кинотавр»

Юлия Курганова

Общество
«Праздника нет»: критик объяснил скуку на фестивале «Кинотавр»
Фото: Элеонора Лукьянова, «Вечерняя Москва»

Президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов объяснил, почему кинофестиваль «Кинотавр» постепенно теряет интерес журналистов, прокатчиков и зрителей. Он оценил влияние онлайн-формата на проходящий в Сочи фестиваль.

— Думаю, «Кинотавр» ориентировался на то, чтобы постепенно стать фестивалем более деловым, чем зрелищным. И последние события, связанные с коронавирусом, к этому подвигли: праздников решили вообще не проводить, а ограничиться деловым форматом. Популярность у СМИ и широкой аудитории, конечно, упадет, а профессиональная популярность у кинематографистов сохранится, потому что «Кинотавр» — основной спонсор отечественного кино вместе с фестивалем «Окно в Европу», — сказал критик в беседе с порталом НСН.

Он лично в этом году не участвует в «Кинотавре», поэтому воздержался от анализа фестивальных фильмов. Однако Разлогов отметил, что программа интересная, особенно дебютная ее часть, есть надежды на какие-то открытия.

Эксперт считает, что традиция организации пышного «Кинотавра» отходит в прошлое. Организаторы стали приглашать меньше журналистов и гостей, что ведет к угасанию интереса публики к этому событию.

— Медийность спала после того, как фестиваль стал фестивалем преимущественно артхаусного кино и потерял связь с большим прокатом. Прокатчики считают, если фильм фестивальный, его можно в прокат и не выпускать. Это касается и призеров «Кинотавра», может быть, за исключением главных, — подвел итог кинокритик.

Назван получивший главный приз «Кинотавра» фильм. Награду режиссеру ленты вручили президент кинофестиваля Александр Роднянский и председатель жюри основного конкурса Чулпан Хаматова.

Читайте также:
критикЖурналистыкинофильмы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Все мнения
О проекте