«Праздника нет»: критик объяснил скуку на фестивале «Кинотавр»

Фото: Элеонора Лукьянова, «Вечерняя Москва»

Президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов объяснил, почему кинофестиваль «Кинотавр» постепенно теряет интерес журналистов, прокатчиков и зрителей. Он оценил влияние онлайн-формата на проходящий в Сочи фестиваль.

— Думаю, «Кинотавр» ориентировался на то, чтобы постепенно стать фестивалем более деловым, чем зрелищным. И последние события, связанные с коронавирусом, к этому подвигли: праздников решили вообще не проводить, а ограничиться деловым форматом. Популярность у СМИ и широкой аудитории, конечно, упадет, а профессиональная популярность у кинематографистов сохранится, потому что «Кинотавр» — основной спонсор отечественного кино вместе с фестивалем «Окно в Европу», — сказал критик в беседе с порталом НСН.

Он лично в этом году не участвует в «Кинотавре», поэтому воздержался от анализа фестивальных фильмов. Однако Разлогов отметил, что программа интересная, особенно дебютная ее часть, есть надежды на какие-то открытия.

Эксперт считает, что традиция организации пышного «Кинотавра» отходит в прошлое. Организаторы стали приглашать меньше журналистов и гостей, что ведет к угасанию интереса публики к этому событию.

— Медийность спала после того, как фестиваль стал фестивалем преимущественно артхаусного кино и потерял связь с большим прокатом. Прокатчики считают, если фильм фестивальный, его можно в прокат и не выпускать. Это касается и призеров «Кинотавра», может быть, за исключением главных, — подвел итог кинокритик.

Назван получивший главный приз «Кинотавра» фильм. Награду режиссеру ленты вручили президент кинофестиваля Александр Роднянский и председатель жюри основного конкурса Чулпан Хаматова.