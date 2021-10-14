Наталья Сергунина: «Техноград» на ВДНХ подготовил для москвичей новые онлайн-курсы

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в столице пригласил принять участие в 10 новых онлайн-курсах. Об этом в четверг, 14 октября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В программе представлены занятия по цифровой журналистике, продвижению товаров и услуг в социальных сетях, программированию, графическому дизайну, SEO-продвижению и управлению IT-проектами.

Также участники смогут получить знания в областях анализа данных и 3D-моделировании.

— Новые программы подготовки охватывают востребованные направления, на которые есть спрос и среди москвичей, и среди работодателей. Опыт показывает, что такой формат интенсивного обучения популярен у горожан. В прошлом году на занятия записалось больше 15 тысяч человек, — отметила заммэра.

Онлайн-курсы направлены на лиц старше 18 лет. При этом для успешного завершения обучения необходимы лишь базовые навыки. Продолжительность учебы варьируется от шести до 11 недель. Также занятия разделены на блоки, каждый из которых подразумевает видеолекцию, материалы для изучения, кейсы для практической и самостоятельной работы и контрольное тестирование.

— По итогам прохождения программы все слушатели получат электронный сертификат с указанием набранных баллов. Выпускники, у которых будет не менее 60 процентов от максимально возможного количества итоговых баллов, смогут пройти практическое обучение в мастерских «Технограда» и итоговую аттестацию, после чего получат удостоверение о повышении квалификации, — заключил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

В пятницу, 8 октября, Алексей Фурсин сообщил, что более 15 тысяч столичных школьников за сентябрь побывали в технопарках и центрах профориентации.

По словам главы ведомства, учащиеся школ Москвы в рамках акции «Первоклассный сентябрь» посетили химическое шоу в детском технопарке «Вертикальный взлет», попытались оживить робота и даже опробовали себя в профессии пожарных, полицейских и врачей.