Ксения Собчак приехала в УВД Сочи по делу о смертельном ДТП

Фото: instagram/xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак приехала в УВД по городу Сочи, где ее должны опросить по делу о смертельном ДТП в Красной Поляне. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник.

По словам собеседника «ВМ», в настоящее время телеведущая находится в здании УВД.

До этого «ВМ» сообщала, что Собчак полетела в Сочи на встречу с сотрудниками ГИБДД по факту смертельного ДТП. Телеведущая вылетела из аэропорта Шереметьево в 10:35.

Ранее, 19 октября, также сообщалось, что Собчак вылетела из Шереметьева и прибыла в столицу Франции. Вечером того же дня стало известно, что российская журналистка вернулась в Москву, пробыв в Париже меньше пяти часов.

СМИ телеведущая заявила, что улетала на один день в рабочую командировку.

— Я улетела на один день в Париж, это рабочая командировка. По ситуации в Сочи: мы на связи со следствием, — сообщила она ТАСС.

В автомобиле Volkswagen находились три человека. Одна из пассажирок погибла. Вторая пассажирка и водитель получили травмы. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Позже Собчак подтвердила информацию о ДТП в Сочи и рассказала, что в результате аварии получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. По словам телеведущей, она испытывает «ужас и шок» от того, что погибли люди.

12 октября следователи МВД России провели следственные действия с Ксенией Собчак. Она находилась в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве и дала показания в качестве свидетеля по уголовному делу о резонансном ДТП.

15 октября адвокат телеведущей уведомил полицейских, что она не может поехать на очную ставку по состоянию здоровья. В связи с этим ее посещение МВД в Сочи перенесено на следующую неделю.

Однако, как сообщил источник «ВМ», 15 октября, несмотря на свое якобы плохое самочувствие, Собчак посетила здание ГУ Росгвардии в Москве. Что происходило в ведомстве, доподлинно неизвестно.

Как рассказал корреспондент «ВМ», прибывший к главному зданию Росгвардии, автомобили телеведущей действительно находились на территории управления около часа.

Позже Ксения Собчак заявила, что посетила главное управление Росгвардии по Москве из-за якобы слежки за ней неизвестными.