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В США отметили серьезный кризис в НАТО из-за сближения Европы с Россией и Китаем

Михаил Алимов

Политика
В США отметили серьезный кризис в НАТО из-за сближения Европы с Россией и Китаем
Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

НАТО находится в серьезном кризисе и не в состоянии отстаивать западные интересы из-за Европы, которая стала чаще сотрудничать с Китаем и Россией. Об этом рассуждает журналист газеты Wall Street Journal Уильям Галстон.

Он отметил, что «времена противостояния альянса Советскому Союзу прошли и их не вернуть». Ведущие европейские страны уже вовсю сотрудничают с Россией и Китаем, что «угрожает влиянию США Индо-Тихоокеанском регионе». Франция и Германия все меньше прислушиваются к мнению американских политиков, отмечает журналист.

— Несмотря на решительные возражения США, Германия завершила строительство газопровода «Северный поток — 2», укрепив свою энергетическую зависимость от России и ослабив осажденную демократию на Украине. Между тем Франция объединилась с Германией, чтобы добиться по отношению к России более примирительной позиции, чем США и большинство стран Центральной и Восточной Европы могут принять, — цитирует его РИА Новости.

Страны ЕС хотят вести самостоятельную политику исходя из европейских, а не американских интересов, и это понятно, рассуждает Галстон. Однако он уверен в том, что ведущие страны Запада должны продолжать поддерживать США на международной арене. В их противостоянии с Китаем, например, Франция намерена проводить политику нейтралитета. Это непременно ухудшит трансатлантические отношения государств.

Журналист уверен в том, что Европа не сможет стать уравновешивающей силой в борьбе с противниками США. Он ссылается на мнение бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена и утверждает, что такая политика есть «близорукий меркантилизм», который пошатнет существующий проамериканский баланс сил в мире.

До этого в беседе с «Вечерней Москвой» политолог, заместитель директора «Центра политических технологий» Алексей Макаркин заявил, что фактически сейчас мир встретился с новой версией холодной войны, которая отличается от той, что была во времена СССР. По словам эксперта, основное отличие заключается в том, что в наше время отсутствует противостояние двух сверхдержав, в том числе идеологическое, между коммунизмом и капитализмом.

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