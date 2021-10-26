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Шеф-повар рассказала, как изменился столичный ресторан после вручения звезды «Мишлен»

Ирина Игнатенко

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Шеф-повар рассказала, как изменился столичный ресторан после вручения звезды «Мишлен»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Шеф-повар подмосковного гастробистро Biologie Екатерина Алехина в интервью РИАМО рассказала, как изменилась работа ресторана после получение звезды «Мишлен».

По словам Алехиной, в ее заведении все места забронированы вплоть до конца года. Из-за этого работать приходиться еще больше.

Шеф-повар пояснила, что из-за наплыва гостей пришлось убрать из меню некоторые блюда, но те, которые важны для особых гостей, оставлены. Многие постоянные клиенты отмечают, что из-за ажиотажа, возникают сложности с бронированием столика на определенную дату.

Она подчеркнула, что не знала о том, что заведение посещали инспекторы гида «Мишлен»: в ресторане всегда много иностранцев, поэтому понять, кто есть кто, просто невозможно.

14 октября, семь заведений общественного питания в Москве получили награду «Красного гида» «Мишлен». Еще два столичных ресторана получили по две звезды от именитого рейтинга.

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