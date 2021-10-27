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Пьяный водитель иномарки протаранил пять автомобилей на северо-западе Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Пьяный водитель иномарки протаранил пять автомобилей на северо-западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Шелепихинской набережной, 34, корпус 2Карта всех событий

Водитель автомобиля Kia Sorento в состоянии алкогольного опьянения протаранил пять машин в Хорошево-Мневниках. Об этом в среду, 27 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Авария произошла на Шелепихинской набережной, 34, корпус 2.

— Водитель находится на месте происшествия, ведет себя буйно, — отметил собеседник «ВМ».

Информации о пострадавших пока нет.

26 октября машина скорой помощи перевернулась в результате ДТП на юго-западе Москвы. В Сети появились кадры с места происшествия.

На них видно, что машина скорой помощи опрокинута на проезжую часть. В ДТП также участвовала легковая машина. На месте инцидента наблюдаются оперативные службы, в том числе еще одна бригада скорой помощи.

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