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Ростовская область закрывает непродовольственные магазины во время нерабочих дней

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Ростовская область закрывает непродовольственные магазины во время нерабочих дней
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В Ростовской области в период с 28 октября по 7 ноября закрываются непродовольственные магазины. Исключение составляют те, которые торгуют лекарствами, товарами первой необходимости, и объекты, оказывающие услуги связи. Об этом в среду, 27 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

— В ночное время — в период с 21:00 до 06:00 — предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей, однако у них будет возможность осуществлять доставку либо работать на вынос. Вместе с тем полностью запрещена работа с 28 октября по 7 ноября СПА, массажных и косметических салонов, соляриев, бань, саун, букмекерских контор и тотализаторов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, спортзалов, плавательных бассейнов, аквапарков, ледовых катков, боулингов, аттракционов, цирков, кинотеатров и кинозалов, домов культуры, выставок и иных мест досуговых, культурных, выставочных, просветительских мероприятий за исключением театров и музеев, — говорится в сообщении пресс-службы.

Продлена до 30 ноября приостановка деятельности организаций дополнительного образования для несовершеннолетних. Обязательна самоизоляция для граждан, старше 60 лет, а также запрещено проведение развлекательных мероприятий. По QR-кодам или иным документам, подтверждающим вакцинацию или перенесенный коронавирус, можно попасть на спортивные мероприятий, посетить библиотеки, театры и музеи.

До этого сообщалось, что в торговые центры (ТЦ) Иркутской области с 30 октября можно будет попасть только с действующим QR-кодом о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Доступны также и бумажные варианты, подтверждающие наличие прививки или выздоровления после перенесенного COVID-19.

Коронавирусные ограничения в связи с объявленными нерабочими днями продолжают вводить по всей России.

В Новосибирской области с 30 октября по 7 ноября вводится режим нерабочих дней. Также с 30 октября начинает действовать система QR-кодов. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Тюменской области в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября приостанавливается работа всех организаций, кроме предприятий, работающих непрерывно. Об этом во вторник, 26 октября, рассказал губернатор региона Александр Моор.

В Свердловской области намерены ужесточить эпидемические меры во время нерабочих дней. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

До этого сообщалось, что в Омской области с 20 ноября вводится система QR-кодов. Она будет работать в общественном транспорте, торговых центрах и на предприятиях общественного питания. Кроме того, там запретили проведение ночных развлекательных мероприятий с 23:00 до 06:00.

На въезде в Севастополь во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября установят блокпосты, где проверят наличие QR-кодов у въезжающих в город. Об этом в понедельник, 25 октября, заявил губернатор региона Михаил Развожаев.

Свердловская область введет QR-коды досрочно — с 30 октября. Изначально ввести такие ограничительные меры планировали с 8 ноября.

Нерабочие дни в Пермском крае начались 25 октября и продлятся до 7 ноября.

Кроме того, посещение мероприятий и общественных мест в Санкт-Петербурге будет возможно только при наличии QR-кода с 1 ноября.

Режим QR-кодов в Забайкальском крае ввели с 25 октября. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Осипов.

Северная Осетия с 26 октября вводит систему QR-кодов для доступа в некоторые общественные заведения. С этого же периода по 7 ноября вводится и режим нерабочих дней.

Систему QR-кодов и ряд других ограничений вводят в Камчатском крае с 30 октября. Например, в регионе будут отстранены от работы непривитые чиновники, пожилых людей переведут на удаленную работу, а для школьников установят каникулы. Без сопровождения родителей дети до 14 лет не смогут посетить торговые центры.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

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