Ограничения во время нерабочих дней ужесточат в Ленинградской области

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В Ленинградской области с 30 октября по 7 ноября не будут работать торговые центры (ТЦ) площадью свыше 36 тысяч квадратных метров. Исключение — продовольственные магазины и аптеки в них. Об этом в среду, 27 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

— С 30 октября по 7 ноября торговые центры площадью 36 тысяч квадратных метров и более закрыты. В них могут работать только аптеки и продовольственные магазины. Фуд-корты — только навынос, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в период нерабочих дней полностью запрещены развлекательные мероприятия. С 8 ноября допуск на них осуществляется по QR-кодам.

По кодам с 30 октября также можно посетить заведения общепита, кинотеатры, цирки, стоматологию, бассейны, фитнес-залы и парикмахерские. В музеи и театры есть доступ по QR-кодам, медотводу о прививке или отрицательному ПЦР-тесту. МФЦ будет работать по обычному режиму, но с ограниченным перечнем госуслуг.

До этого сообщалось, что в Ростовской области в период с 28 октября по 7 ноября закрываются непродовольственные магазины. Исключение составляют те, которые торгуют лекарствами, товарами первой необходимости и объекты, оказывающие услуги связи.

Коронавирусные ограничения в связи с объявленными нерабочими днями продолжают вводить по всей России.

В Новосибирской области с 30 октября по 7 ноября вводится режим нерабочих дней. Также с 30 октября начинает действовать система QR-кодов. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Тюменской области в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября приостанавливается работа всех организаций, кроме предприятий, работающих непрерывно. Об этом во вторник, 26 октября, рассказал губернатор региона Александр Моор.

В Свердловской области намерены ужесточить эпидемические меры во время нерабочих дней. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

До этого сообщалось, что в Омской области с 20 ноября вводится система QR-кодов. Она будет работать в общественном транспорте, торговых центрах и на предприятиях общественного питания. Кроме того, там запретили проведение ночных развлекательных мероприятий с 23:00 до 06:00.

На въезде в Севастополь во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября установят блокпосты, где проверят наличие QR-кодов у въезжающих в город. Об этом в понедельник, 25 октября, заявил губернатор региона Михаил Развожаев.

Свердловская область введет QR-коды досрочно — с 30 октября. Изначально ввести такие ограничительные меры планировали с 8 ноября.

Нерабочие дни в Пермском крае начались 25 октября и продлятся до 7 ноября.

Кроме того, посещение мероприятий и общественных мест в Санкт-Петербурге будет возможно только при наличии QR-кода с 1 ноября.

Режим QR-кодов в Забайкальском крае ввели с 25 октября. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Осипов.

Северная Осетия с 26 октября вводит систему QR-кодов для доступа в некоторые общественные заведения. С этого же периода по 7 ноября вводится и режим нерабочих дней.

Систему QR-кодов и ряд других ограничений вводят в Камчатском крае с 30 октября. Например, в регионе будут отстранены от работы непривитые чиновники, пожилых людей переведут на удаленную работу, а для школьников установят каникулы. Без сопровождения родителей дети до 14 лет не смогут посетить торговые центры.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.