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В Крыму обвинили Штаты в эскалации конфликта в Черном море

Полина Долганова

Политика
В Крыму обвинили Штаты в эскалации конфликта в Черном море
Фото: dpsu.gov.ua/ua

Соединенные Штаты и их союзники осознанно идут на эскалацию военного конфликта и именно поэтому наращивают свое военное присутствие в водах Черного моря. Такое мнение в пятницу, 26 ноября, выразил глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

— В этом году в Черном море побывали около 40 кораблей американских и членов НАТО. Эта ситуация становится реальной угрозой военного конфликта. Идет скоординированная эскалация напряжения в Черном море, — сказал собеседник РИА Новости.

При этом он уточнил, что крымские военные готовы к любой военной провокации.

25 ноября ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Шестого флота США.

18 ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия наблюдает сознательные провокации со стороны Запада в Черном море.

11 ноября в Минобороны РФ заявили, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве.

10 ноября военный обозреватель Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что основная причина присутствия боевых кораблей и танкера ВМС США у южных границ России связана с желанием американцев освоить театр будущих военных действий, которые они пытаются развязать. Эксперт отметил, что военная техника, которая имеется на борту американских эсминцев, по дальнобойности может достигать свыше двух тысяч километров.

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