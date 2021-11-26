Фигурантам дела о трагедии на шахте «Листвяжная» предъявили обвинение

Фото: Прокуратура Кемеровской области

В Кемеровской области предъявили обвинение директору шахты «Листвяжная» Сергею Махракову, его первому заму Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку, а также главным госинспекторам Беловского отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

В ведомстве уточнили, что директор шахты, его заместитель и начальник участка обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Сотрудники Ростехнадзора — в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

— По данным следствия, в результате нарушений требований промышленной безопасности производственных объектов, допущенных директором шахты Махраковым и его подчиненными, произошло газодинамическое явление и последующее задымление вентиляционного штрека участка, что привело к гибели рабочих, находившихся на выработке, — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что Винокуров и Семыкин составили акты о его проверке данного штрека, которая по факту не проводилась.

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Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемых.

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе шесть спасателей. Среди 63 пострадавших в основном числятся шахтеры, однако среди них есть и 11 горноспасателей.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя.

Кемеровская область с 26 ноября объявила трехдневный траур по погибшим.

26 ноября из шахты «Листвяжная» спасли человека. Им оказался врач Александр Заковряшин, который вместе с другими специалистами пытался спасти горняков, пострадавших в результате ЧП. Мужчину доставили в больницу.