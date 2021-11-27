Стало известно о состоянии госпитализированных после аварии на шахте «Листвяжная»

Фото: Прокуратура Кемеровской области

Состояние пострадавших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, которые были госпитализированы в больницу, оценивается как стабильное. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщил врач медучреждения.

По его словам, некоторых пострадавших планируют выписать из больницы уже на следующей неделе.

Медик также уточнил, что выжившего на шахте спасателя Александра Заковряшина по итогам телемедицины могут перевести в Кемерово, передает РИА Новости.

26 ноября из шахты «Листвяжная» спасли живого человека. Им оказался врач Александр Заковряшин, который вместе с другими специалистами пытался спасти горняков, пострадавших в результате ЧП. Мужчину доставили в больницу.

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, на шахте погибло 52 человека, в том числе шесть спасателей. Среди 63 пострадавших в основном числятся шахтеры, однако среди них есть и 11 горноспасателей.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Вскоре им предъявят обвинение, ведомство намерено ходатайствовать об аресте.