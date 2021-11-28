Ученые нашли способ уничтожить COVID-19 за две секунды

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Ученые из Ариэльского университета открыли способ уничтожить коронавирус за две секунды. Согласно результатам их исследования, миллиметровые волны могут убить 99,8 процента COVID-19 и полиовируса на поверхностях за две секунды.

Специалисты изучили воздействие радиоволн длиной от одного до десяти миллиметров на коронавирус. Они установили, что радиация уничтожает патогены за две секунды. Также миллиметровые волны назвали способом борьбы с раковыми клетками и методом беспроводной передачи энергии.

— Этот тип излучения действует в режиме миллиметровых волн, что означает, что они имеют длину волны около трех миллиметров. Просто для сравнения: излучение мобильного телефона обладает длиной волны около 30 сантиметров, а излучение микроволны — около 12 сантиметров, — пояснил один из авторов работы, профессор Моше Эйнат.

Ученые заметили, что такие волны повышают температуру, что позволяет бороться с коронавирусом. Они показывают эффективность на разных поверхностях, включая оборудование и технику. Но исследователи выразили сомнение, что данный способ можно использовать для борьбы с COVID-19 в организме человека, пишет издание The Jerusalem Post.

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