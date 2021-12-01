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Движение на Арбатско-Покровской линии метро восстановили

Илья Ашуров

Происшествия
Движение на Арбатско-Покровской линии метро восстановили
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, метро Курская Карта всех событий

На Арбатско-Покровской линии московского метро восстановили движение поездов после инцидента с человеком на путях. Об этом в среду, 1 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график, — говорится в сообщении ведомства.

Источник «ВМ» в экстренных службах сообщил, что оказавшийся на путях человек скончался.

До этого сообщалось, что на синей ветке метро нет движения поездов от станции «Курская» до станции «Партизанская» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Похожий случай произошел на Арбатско-Покровской линии 21 ноября. Вскоре после инцидента движение восстановили.

13 ноября сообщалось, что интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской ветке московского метро временно увеличены из-за человека на путях. В результате инцидента не было движения поездов от станции метро «Планерная» до станции «Спартак». Вскоре специалистам удалось восстановить движение на линии. Причиной инцидента стал случай на «Сходненской». Один из пассажиров упал на пути, в этот момент его пытался спасти мужчина. При этом он сам упал под поезд и погиб, а выживший скрылся с места инцидента. Позднее стало известно, что он тоже скончался.

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