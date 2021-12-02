Свыше 1,5 тысячи единиц техники закупили для роддомов в столице за полтора года

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В рамках реализации контрактов жизненного цикла за последние полтора года закупили 1635 единиц медицинской техники для столичных родильных домов и перинатальных центров. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента здравоохранения в четверг, 2 декабря.

В ведомстве отметили, что современное оборудование позволило провести большее число высокотехнологичных и малоинвазивных хирургических операций. Помимо этого, техника улучшила качество и сократила сроки проведения исследований при беременности.

— За полтора года для учреждений Департамента здравоохранения Москвы, где оказывается помощь по акушерско-гинекологическому профилю, было закуплено 1635 единиц различной медтехники, включая аппараты КТ, МРТ и новейшее рентгеновское оборудование. Это позволяет раньше выявлять возможные патологии в развитии плода и вовремя проводить необходимое лечение, — заявил главный акушер ведомства Антон Оленев.

Он отметил, что власти города планируют дополнительно купить еще 100 рентгенодиагностических аппаратов, сообщается на сайте департамента.

2 декабря в столице начался прием заявок от коммерческих аптек на участие в реализации лекарственных средств по льготным рецептам с QR-кодами. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что обеспечение льготников лекарствами будет осуществляться за счет бюджета города.