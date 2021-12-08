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В Госдуме хотят ужесточить наказание за переделку травматического оружия в боевое

Руслан Давлетшин

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Эксклюзивы ВМ
Общество
В Госдуме хотят ужесточить наказание за переделку травматического оружия в боевое
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Государственной думе намерены продолжать работу по ужесточению ответственности за переделку травматического оружия в боевое. Об этом «Вечерней Москве» заявил председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

— Эта проблема касается не только травматики, но и других видов оружия, в том числе так называемого охолощенного оружия, а также сборки из различных комплектующих полноценных единиц огнестрельного оружия. Такая норма была совсем недавно депутатами принята, и работу в этом направлении мы планируем продолжать, — заверил политик.

Говоря о возможном ограничении травматического оружия, Хинштейн отметил, что этот вопрос надо рассматривать в контексте упорядочивания оборота оружия в целом.

— У людей должно быть право на самозащиту. Чем более жесткие меры мы будем применять по отношению к огнестрельному оружию, охотничьему оружию, ограничивая его оборот, тем острее у людей встанет вопрос о том, как себя обезопасить. Нужно понимать, что так называемое оружие ограниченного поражения, к которому относятся травматические устройства, не позволяет вести прицельную стрельбу на дальнее расстояние. Так что каких-то конкретных законопроектов, ограничивающих его оборот, у меня нет, — сказал парламентарий.

Летом этом года были приняты изменения в Федеральном законе «Об оружии». Согласно им, запрещаются переделка оружия и основных частей огнестрельного оружия в целях изменения его технических характеристик, определяющих вид и категорию оружия, а также распространение информации о такой переделке. Кроме того, нельзя хранить списанное оружия без контроля, а за переделку в боевое можно получить до двух лет тюрьмы.

7 декабря в Москве произошло сразу два инцидента, связанных с применением оружия. Так, около школы № 1297 полицейские задержали 18-летнего юношу, написавшего в комментариях к одному из постов в социальных сетях о своем желании устроить в учебном заведении теракт. При себе у него обнаружили пневматический пистолет, три ножа и три газовых баллончика.

А вот случай в МФЦ «Рязанский» закончился трагедией. Вооруженный мужчина, пришедший получать паспорт, вступил в конфликт с сотрудниками учреждения, попросившими его надеть маску, и открыл стрельбу. В результате два человека погибли. По данным правоохранителей, злоумышленник был вооружен травматическим пистолетом, переделанным под стрельбу боевыми патронами.

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