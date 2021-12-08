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Тело еще одного погибшего подняли из шахты «Листвяжная» на Кузбассе

Юлия Курганова

Происшествия
Тело еще одного погибшего подняли из шахты «Листвяжная» на Кузбассе
Фото: ako.ru

Спасатели подняли из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области тело еще одного погибшего. Об этом сообщили в среду, 8 декабря, в МЧС России.

На данный момент продолжаются поиски еще одного шахтера, сообщает РИА Новости.

7 декабря тела еще 13 погибших обнаружили в шахте «Листвяжная».

6 декабря стало известно, что дети горнорабочих, которые погибли при аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, будут ежемесячно получать от предприятия выплату в размере 25 тысяч рублей.

2 декабря стало известно, что семьи погибших на шахте дополнительно получат по миллиону рублей от властей Кемеровской области. Об этом сообщили в Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. По его словам, семьи пострадавших, получивших тяжелые травмы, получат по 400 тысяч рублей, а пострадавшие с травмами средней степени тяжести получат по 200 тысяч.

В этот же день сообщалось, что семьям погибших и пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области уже выплатили почти 380 миллионов рублей. Средства получили 114 пострадавших при ЧП и 49 семей погибших.

Взрыв на шахте «Листвяжная»

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, в трагедии пострадали более ста человек, 51 человек погиб, в том числе пять спасателей.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Однако позднее защита всех подозреваемых обжаловала арест.

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