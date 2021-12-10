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Исследование показало, какие подарки покупают россияне на Новый год

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Исследование показало, какие подарки покупают россияне на Новый год
Фото: Pexels

В России активно готовятся к наступлению Нового года. Онлайн-платформа Lamoda предоставила данные, которые свидетельствуют о том, какие товары наиболее популярны среди покупателей в текущем году.

Платформа провела анализ спроса на новогодние товары в период с 1 ноября по 2 декабря, а также сравнила эти данные с аналогичным периодом прошлого года.

Так, выяснилось, что самым растущим товаром стали елочные игрушки. В этом году спрос на них вырос на 1539 процентов. Затем — декоративные венки для интерьера, спрос на них увеличился на 1459 процентов, передают «Известия».

Кроме этого, в три раза вырос спрос на ароматические свечи. На 138 процентов чаще стали приобретать ароматические масла и наборы.

Аналитики отметили, что комплект для создания уюта перед новогодними праздниками, куда вошли набор елочных игрушек, гирлянда, декоративный венок для интерьера, набор декоративных фигурок, аромадиффузор и набор сервировочных салфеток, обойдется россиянину примерно в восемь тысяч рублей.

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7 декабря «Вечерняя Москва» узнала у менеджера интернет-магазина подарков Елены Семеновой, как выбрать подарок коллегам, друзьям и родственникам.

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