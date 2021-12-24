Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин назначил генерал-лейтенанта полиции Кравченко замглавы МВД

Иван Юминов

Политика
Путин назначил генерал-лейтенанта полиции Кравченко замглавы МВД
Фото: мвд.рф

Президент России Владимир Путин указом назначил генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко заместителем главы МВД.

— Назначить генерал-лейтенанта полиции Кравченко Александра Николаевича заместителем министра внутренних дел, освободив его от занимаемой должности, — говорится в документе.

Указ, как уточняется, вступает в силу со дня его подписания, отмечается на портале правовой информации. Кравченко с 2008 года до настоящего времени возглавлял ГУ МВД по Волгоградской области.

8 декабря глава государства поручил повысить звания шести сотрудников Следственного комитета. Российский лидер присвоил звание генерал-полковника первому заместителю главы ведомства Эдуарду Кабурнееву, а звание генерал-лейтенанта — заместителю председателя СК РФ Александра Бастрыкина Сергею Горяйнову. Также звание генерал-майора юстиции получили руководитель ГУ СК России по Москве Андрей Стримов и еще три сотрудника региональных управлений ведомства.

Кадровые изменения также произошли и в дипломатической сфере. Так, 7 декабря Путин назначил дипломата Азима Ярахмедова чрезвычайным послом России в Замбии. Помимо этого, российский лидер назначил Илью Моргунова послом России в Омане. Моргунов заменил на этой должности Дмитрия Догадкина.

Читайте также:
Владимир Путин МВД Назначения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Все мнения
О проекте