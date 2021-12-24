Путин назначил генерал-лейтенанта полиции Кравченко замглавы МВД

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Президент России Владимир Путин указом назначил генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко заместителем главы МВД.

— Назначить генерал-лейтенанта полиции Кравченко Александра Николаевича заместителем министра внутренних дел, освободив его от занимаемой должности, — говорится в документе.

Указ, как уточняется, вступает в силу со дня его подписания, отмечается на портале правовой информации. Кравченко с 2008 года до настоящего времени возглавлял ГУ МВД по Волгоградской области.

8 декабря глава государства поручил повысить звания шести сотрудников Следственного комитета. Российский лидер присвоил звание генерал-полковника первому заместителю главы ведомства Эдуарду Кабурнееву, а звание генерал-лейтенанта — заместителю председателя СК РФ Александра Бастрыкина Сергею Горяйнову. Также звание генерал-майора юстиции получили руководитель ГУ СК России по Москве Андрей Стримов и еще три сотрудника региональных управлений ведомства.

Кадровые изменения также произошли и в дипломатической сфере. Так, 7 декабря Путин назначил дипломата Азима Ярахмедова чрезвычайным послом России в Замбии. Помимо этого, российский лидер назначил Илью Моргунова послом России в Омане. Моргунов заменил на этой должности Дмитрия Догадкина.