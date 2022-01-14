Легковушка перевернулась на Ленинградском шоссе в результате ДТП. Видео
Россия, Москва, Ленинградское шоссе Карта всех событий
На Ленинградском шоссе произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль перевернулся. Видео инцидента опубликовал в Сети очевидец.
На кадрах видно, что легковушка лежит на проезжей части вверх дном. На месте работают сотрудники МЧС и полиции. По словам очевидцев, движение в сторону Химок затруднено.
До этого сообщалось о ДТП с тремя машинами в Лефортовском тоннеле.
Днем ранее на юго-востоке столицы произошло ДТП, в результате которого грузовик перевернулся на бок. Авария случилась в районе дома № 6 по Братиславской улице. Столкнулись легковой автомобиль BMW и «газель».