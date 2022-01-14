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Легковушка перевернулась на Ленинградском шоссе в результате ДТП. Видео

Илья Ашуров

Происшествия
Легковушка перевернулась на Ленинградском шоссе в результате ДТП. Видео
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, Ленинградское шоссе Карта всех событий

На Ленинградском шоссе произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль перевернулся. Видео инцидента опубликовал в Сети очевидец.

На кадрах видно, что легковушка лежит на проезжей части вверх дном. На месте работают сотрудники МЧС и полиции. По словам очевидцев, движение в сторону Химок затруднено.

Видео: Telegram / Москва на дорогах

До этого сообщалось о ДТП с тремя машинами в Лефортовском тоннеле.

Днем ранее на юго-востоке столицы произошло ДТП, в результате которого грузовик перевернулся на бок. Авария случилась в районе дома № 6 по Братиславской улице. Столкнулись легковой автомобиль BMW и «газель».

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