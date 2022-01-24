Врач посоветовал отказаться от закаливания во время пандемии коронавируса

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Врач — кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук Юрий Конев посоветовал отказаться от закаливания в период пандемии коронавируса.

Он отметил, что многие говорят, что нужно укреплять иммунитет при помощи экстремального закаливания, например, окунания в прорубь. Но в период пандемии подобные действия будут излишними.

— Сейчас, в период пандемии, это не особенно полезно. Зачем? Вы можете попасть в латентный период и сделать себе только хуже. Терморегуляция нарушается за счет подвижки в холодную сторону, — пояснил Конев в комментарии ОСН.

Чтобы укрепить иммунитет и сохранить здоровье, эксперт посоветовал вести нормальный образ жизни: больше двигаться, сбалансированно питаться, спать достаточное количество часов. Стоит отказаться от вредных привычек, прежде всего, от курения. Курильщики всегда, еще до пандемии, находились в особой группе риска, так как у них поражаются легкие всех отделов — и бронхи, и более низкие, добавил геронтолог.

Ранее ученый-эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко посоветовал изменить режим питания, чтобы защитить организм от «омикрона».