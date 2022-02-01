Суд в Москве отклонил иск петербургского юриста к Ксении Собчак

Фото: roscongress / Елена Разина

Кунцевский районный суд Москвы отклонил иск юриста из Петербурга Эльнары Троицкой к телеведущей Ксении Собчак. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

— В удовлетворении иска о защите чести, достоинства, деловой репутации, компенсации морального вреда, а также об охране изображения отказано, — цитирует своего собеседника агентство.

Эльнара Троицкая подала иск о защите чести и достоинства к Собчак после Петербургского экономического форума — 2021. На мероприятии телеведущая подошла к девушке с вопросом: «А вы на какую панель пришли?». При этом Собчак сняла это на камеру и впоследствии опубликовала.

Увидев ролик, Троицкая подала иск в суд. Она требовала удалить видео с ней, а также взыскать с Собчак компенсацию в размере 50 миллионов рублей.

Комментируя решение суда, Собчак назвала произошедшее на форуме «мини-интервью».

— Я же говорила, что никого не обижала и не за что на меня обижаться, пам-пам-пам, — написала телеведущая в своем Telegram-канале.

До этого Ксения Собчак в эфире Первого канала рассказала о личной жизни популярного певца Григория Лепса, который в конце прошлого года развелся с женой.