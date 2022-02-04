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Иммунолог Продеус сравнил «омикрон» с обычной простудой

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Иммунолог Продеус сравнил «омикрон» с обычной простудой
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук и профессор Андрей Продеус заявил, что в ситуации с «омикроном» карантинные меры по отношению к контактным не имеют смысла.

Он пояснил, что если вводить ограничения по отношению к «омикрону», то также нужно вводить ограничения по отношению к любому контактному с гриппом или иным вирусным заболеванием.

— Если мы будем действовать по принципу ограничения даже от омикрона, то так же нужно действовать по отношению к любому контактному с гриппом, мы должны даже самые обычные простуды посадить на карантин. Это не то, что не эффективно, это со всех сторон жизни не имеет смысла. Среди примерно сотни обследующихся ПЦР-позитивных людей, около четверти, а то и больше – до 40 процентов — это люди с бессимптомными проявлениями, — отметил он в комментарии ОСН.

Эксперт добавил, что рост количества обращений в поликлиники вызван не столько большим количество заболевших, сколько обеспокоенностью граждан за свое здоровье.

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Ранее стало известно, что в России планируют отменить карантин для контактировавших с больными «омикроном». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

1 февраля врач-иммунолог Николай Крючков рассказал «ВМ», что подвид штамма «омикрон» BA.2 отличается от исходного варианта более высокой заразностью. Точные симптомы этого варианта еще требуют изучения, а вероятность его влияния на эпидемиологическую ситуацию в России пока не подтверждена, добавил врач.

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