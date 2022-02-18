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Фабрику хлебобулочных изделий построят в Новой Москве

Георгий Соланович

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Фабрику хлебобулочных изделий построят в Новой Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Объект по производству хлебобулочных и кондитерских изделий построят в Вороновском поселении Троицкого административного округа (ТиНАО) Москвы. Об этом сообщила пресс-служба комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) в пятницу, 18 февраля.

В пресс-службе уточнили, что решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки города по отношению к территории будущей застройки внесла рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии Москвы по вопросам градостроительной деятельности.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова заявила, что, помимо объекта по производству хлебобулочных изделий, на данной территории построят помещение по упаковке и шоковой заморозке продуктов. На данный момент на определенном под застройку участке находятся склад и трансформаторная подстанция, передает официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

15 февраля стало известно о том, что площадка для съемок кино может появиться в Новой Москве.

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