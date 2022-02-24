В Минобороны РФ опровергли сообщения о потерях во время спецоперации на Украине

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Сообщения командующего ВСУ Валерия Залужного о потерях российских самолетов и бронетехники во время спецоперации на Украине являются ложью. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в Минобороны РФ.

— Заявление главнокомандующего ВСУ Залужного о якобы потерях российских самолетов и бронетехники является полным враньем, — передает сообщение министерства ТАСС.

В пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что украинские военные покидают свои позиции и бросают вооружение.

До этого два беспилотника Bayraktar из состава ВС Украины были сбиты рядом с подконтрольным ЛНР населенным пунктом Счастье. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в Народной милиции Луганска.

В милиции ЛНР ранее также сообщили, что были сбиты два украинских бомбардировщика Су-24.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Путин отметил, что Россия планирует демилитаризировать, а не оккупировать украинскую территорию.

В Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

В разговоре с «Вечерней Москвой» полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин заявил, что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся.

До этого Виктор Литовкин в беседе с «ВМ» объяснил, зачем Россия начала спецоперацию на Украине.