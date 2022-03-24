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Кабели полностью из отечественных материалов производят в Москве

Анастасия Колоскова

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Кабели полностью из отечественных материалов производят в Москве
Фото: «Вечерняя Москва»

Столичная группа компаний (ГК) «Москабельмет» с 2017 года занимается выпуском силовых кабелей с термостойкой изоляцией, которые состоят исключительно из российских материалов. Об этом сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Продукцию предприятия используют при строительстве метро в Москве и Санкт-Петербурге, при ремонте автодорог, запуске линий электроснабжения в Москве и области, и также Тверском и Челябинском регионах, Краснодарском крае и Крыму.

— Москва принимает ряд мер для помощи предприятиям в поиске альтернативных поставщиков. При этом промышленники города давно решают вопросы, связанные с импортозамещением, — отметил Владислав Овчинский.

Производимый кабель является аналогом изготовленных из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины, которые на 100 процентов состоят из заграничного сырья и применяются на разного рода объектах городской и промышленной инфраструктуры, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о реализации комплекса мер по поддержке малого и среднего бизнеса (МСП). Также в городе запустят программу льготного кредитования на инвестиционные цели. Мэр уточнил, что основной составляющей современной экономики стоит считать именно малые и средние предприятия. Он отметил, что жители города ежедневно пользуются их услугами. Собянин добавил, что сейчас в городе появляются новые возможности.

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