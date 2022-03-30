Появилось видео задержания блогера Хизри Запирова
Появилось видео задержания блогера-миллионника из Дагестана Хизри Запирова по прозвищу Хиза. Об этом стало известно в среду, 30 марта.
На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, видно, как Запирова выводят из подъезда здания.
Информация о задержании блогера появилась утром в среду, 30 марта.
Ранее, 27 января 2021 года, стало известно, что Запирова объявили в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве.
Он якобы возглавлял группу капперов (спортивные аналитики, делающие платные прогнозы исхода спортивных событий — прим. «ВМ»). Клиенты переводили блогеру крупные суммы денег в надежде заработать на ставках.