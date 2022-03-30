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Появилось видео задержания блогера Хизри Запирова

Елена Самойлова

Происшествия
Появилось видео задержания блогера Хизри Запирова
Фото: Femmy 91 / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

Появилось видео задержания блогера-миллионника из Дагестана Хизри Запирова по прозвищу Хиза. Об этом стало известно в среду, 30 марта.

На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, видно, как Запирова выводят из подъезда здания.

Видео: РЕН ТВ

Информация о задержании блогера появилась утром в среду, 30 марта.

Ранее, 27 января 2021 года, стало известно, что Запирова объявили в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве.

Он якобы возглавлял группу капперов (спортивные аналитики, делающие платные прогнозы исхода спортивных событий — прим. «ВМ»). Клиенты переводили блогеру крупные суммы денег в надежде заработать на ставках.

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