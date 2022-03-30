«В розыске был — значит скрывался»: МВД опубликовало видео допроса задержанного Хизри Запирова

Фото: МВД Медиа

Ранее объявленный в федеральный розыск видеоблогер Хизри Запиров в среду, 30 марта, дал комментарий сотрудникам правоохранительных органов. Видео его допроса опубликовала пресс-служба ГУ МВД по городу.

Запиров дал положительный ответ на вопрос о том, скрывался ли он от следствия.

— Говорят, что вы скрывались от следствия. Так ли это? — спросили у видеоблогера.

— Так, да. Я же в розыске был — значит скрывался, — признался Запиров.

Видео: ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

По словам Запирова, он скрывался, потому что хотел сам приехать и не хотел, чтобы его разыскивали и задерживали «вот так».

В ответ на вопрос, за что его задержали, блогер пожал плечами.

— За что же вас тогда задержали, если все по закону? — спрашивает сотрудник МВД.

— Ну за что-то задержали... Были основания, чтобы задержать. Сейчас будет расследование, дальше мы все и увидим, — резюмировал блогер.

Он также добавил, что ему уже предъявили обвинение и он находится в статусе подозреваемого.

Напомним, полиция возбудила в отношении блогера уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В свою очередь, руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что ведомство поставило дело Запирова на контроль.

30 марта Хизри Запиров был задержан в Новой Москве. 27 января 2021 года стало известно, что блогера объявили в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве.

Он якобы возглавлял группу капперов (спортивные аналитики, делающие платные прогнозы исхода спортивных событий — прим. «ВМ»). Клиенты переводили блогеру крупные суммы денег в надежде заработать на ставках.

По словам самого блогера, он узнал о розыске из утренних новостей и очень удивился сообщениям о том, что он скрывается.

Хиза — автор многочисленных видео с приколами на люксовых автомобилях. В своих видео он демонстрирует зрителям развлекательные постановки и пранки.