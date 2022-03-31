Невролог Царева объяснила, как омега-3 влияет на человека с психическими заболеваниями

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Омега-3 положительно влияет на умственную деятельность, защищает нервную систему от появления разного рода патологий и улучшает состояние человека при наличии психических заболеваний. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-сомнолог, невролог Елена Царева.

По ее словам, употребление этого микроэлемента в любом виде — из животных жиров, растительных или морских продуктов — оказывает успокаивающий эффект и исключает возможность обострения психических недугов.

— Рыбий жир, продукты с большим содержанием этого микроэлемента предотвращают развитие болезни Альцгеймера, обострение биполярного расстройства и пограничного состояния, — отметила собеседница «ВМ».

До этого эксперты назвали десять продуктов, которые помогут людям поднять настроение и почувствовать себя счастливыми. В перечень в том числе попала жирная морская рыба, богатая жирной кислотой омега-3, которая способствует текучести клеточных мембран в мозге и улучшает взаимосвязь между нейронами. Доказано, что омега-3 помогает людям в стрессовом и тревожном состоянии лучше контролировать свое беспокойство.

Весной часто обостряются различные психические расстройства. Так происходит и с депрессией. Психолог Яна Изотова рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», что это происходит далеко не на пустом месте и у этого сезонного обострения есть вполне конкретные причины.