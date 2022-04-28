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В России выявили 7681 случай коронавируса за сутки

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 7681 случай коронавируса за сутки
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 7681 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За прошедший день в России от ковида скончались 166 граждан, еще 2596 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от ковида 11 063 человека.

22 апреля главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН, вирусолог Петр Чумаков заявил, что всплеск заражения коронавирусной инфекцией после майских праздников маловероятен. По его словам, текущий уровень заболеваемости резко понизился, так как недавно прошла волна штамма «омикрон», во время которой большое количество людей переболело бессимптомно.

Николай Крючков в беседе с «ВМ» спрогнозировал появление новой волны и штамма коронавируса. По его словам, до начала осени в России не стоит ждать серьезных вспышек. Он отметил, что летом ситуация может быть нестабильной, но до полноценных волн дело не дойдет.

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