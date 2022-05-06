Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Рома» и «Фейенорд» разыграют в финале кубок Лиги конференций

Араз Салехов
Спорт
«Рома» и «Фейенорд» разыграют в финале кубок Лиги конференций
Фото: NECHAEVA

Итальянский футбольный клуб «Рома» сыграет с нидерландским «Фейенордом» в финале Лиги конференций.

«Гладиаторы» в полуфинале по сумме двух встреч обыграли английский «Лестер». В ответном матче римляне дома победили со счетом 1:0 благодаря забитому мячу Тэмми Абрахама, для которого этот гол стал девятым в турнире. Первая встреча команд завершилась вничью — 1:1.

В другом полуфинале нидерландский «Фейенорд» на выезде сыграл вничью с французским «Марселем» со счетом 0:0 и благодаря победе в первом матче (3:2) вышел в финал.

Решающий матч турнира пройдет 25 мая в албанской столице — Тирана, сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что испанский футбольный клуб «Реал» одолел английский «Манчестер Сити» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.

По итогам матча в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «сливочные» победили в дополнительном времени со счетом 3:1. Единственный гол «Манчестер Сити» на 73-й минуте принес Рияд Марез. Среди хозяев особенно отличился дублем Родриго (90, 90+1). Еще один мяч забил в пенальти на 95-й минуте Карим Бензема.

Помимо этого, петербургский «Зенит» в четвертый раз подряд выиграл национальный чемпионат.

По итогам игры «Зенит» набрал 61 очко и стал недосягаем для идущего вторым московского «Динамо» (52 балла) за три тура до окончания первенства.

Футбол финал Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Все мнения
О проекте