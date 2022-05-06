«Рома» и «Фейенорд» разыграют в финале кубок Лиги конференций

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Итальянский футбольный клуб «Рома» сыграет с нидерландским «Фейенордом» в финале Лиги конференций.

«Гладиаторы» в полуфинале по сумме двух встреч обыграли английский «Лестер». В ответном матче римляне дома победили со счетом 1:0 благодаря забитому мячу Тэмми Абрахама, для которого этот гол стал девятым в турнире. Первая встреча команд завершилась вничью — 1:1.

В другом полуфинале нидерландский «Фейенорд» на выезде сыграл вничью с французским «Марселем» со счетом 0:0 и благодаря победе в первом матче (3:2) вышел в финал.

Решающий матч турнира пройдет 25 мая в албанской столице — Тирана, сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что испанский футбольный клуб «Реал» одолел английский «Манчестер Сити» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.

По итогам матча в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «сливочные» победили в дополнительном времени со счетом 3:1. Единственный гол «Манчестер Сити» на 73-й минуте принес Рияд Марез. Среди хозяев особенно отличился дублем Родриго (90, 90+1). Еще один мяч забил в пенальти на 95-й минуте Карим Бензема.

Помимо этого, петербургский «Зенит» в четвертый раз подряд выиграл национальный чемпионат.

По итогам игры «Зенит» набрал 61 очко и стал недосягаем для идущего вторым московского «Динамо» (52 балла) за три тура до окончания первенства.