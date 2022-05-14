Автомобиль врезался в здание на Ленинградском шоссе

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Россия, Московская область, Клин, Ленинградское шоссе, 8 Карта всех событий

Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в здание на Ленинградском шоссе. Об этом в субботу, 14 мая, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Информация о пострадавших и подробности произошедшего уточняются. Движение не затруднено, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что на месте происшествия работают оперативные службы Москвы.

12 мая легковой автомобиль влетел в отбойник на внешней стороне 86-го километра МКАД. В результате инцидента пострадали три человека.

11 мая водитель протаранил переходивших дорогу по «зебре» четверых школьников в городе Выксе Нижегородской области. Виновником ДТП оказался 18-летний Илья Азин.

Троих из сбитых им подростков вскоре доставили в больницу. При этом у 14-летней девочки диагностировали закрытый перелом, у девятилетней девочки — ушиб, а у восьмилетнего мальчика — множественные ссадины и ушибы.

До этого стало известно, что в период с 7 по 10 мая сотрудники Госавтоинспекции поймали в Москве 240 водителей с признаками опьянения. По данным ведомства, за указанный период зафиксировано 110 случаев с установленным состоянием опьянения.