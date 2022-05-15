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Эскалатор на станции метро «Каширская» закроют на ремонт с 16 по 18 мая

Александр Афонин
Город
Эскалатор на станции метро «Каширская» закроют на ремонт с 16 по 18 мая
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, улица Маршала Шестопалова Карта всех событий

В период с 16 по 18 мая эскалатор на станции метро «Каширская» Замоскворецкой линии московского метро закроют на время проведения ремонтных работ. Об этом сообщается на сайте столичной подземки в воскресенье, 15 мая.

— С 16.05.2022 по 18.05.2022 на станции «Каширская» закроют на ремонт эскалатор, — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет про выходы № 3 и № 4.

Всего в Москве планируется ремонт более 100 эскалаторов до конца 2022 года.

До этого стало известно, что в период с 12 мая по 17 июня эскалатор на станции метро «Текстильщики» закроют на ремонт. Ограничения коснутся выходов № 1–4.

4 мая заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил о завершении монтажа трех эскалаторов в строящемся северном вестибюле станции «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена. Он отметил, что монолитные работы выполнены уже на 80 процентов.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что возведение восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена завершено на 70 процентов. По его словам, технологический цикл строительства БКЛ выстроен таким образом, что она проходит под радиальными направлениями железной дороги и подземки.

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