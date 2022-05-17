Эскалатор на станции метро «Строгино» закроют на ремонт 18 мая

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Эскалатор на станции Московского метрополитена «Строгино» закроют на ремонт с 18 по 31 мая. Информация появилась на сайте столичной подземки.

— С 18 по 31 мая на станции «Строгино» (выходы № 1–4) закроют на ремонт эскалатор, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в период с 16 по 18 мая эскалатор на станции метро «Каширская» Замоскворецкой линии московского метро закроют на время проведения ремонтных работ. Отмечается, что речь идет про выходы № 3 и № 4.

4 мая заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев заявил о завершении монтажа трех эскалаторов в строящемся северном вестибюле станции «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена. Он отметил, что монолитные работы выполнены уже на 80 процентов.

Всего в Москве планируется ремонт более 100 эскалаторов до конца 2022 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что возведение восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена завершено на 70 процентов. По его словам, технологический цикл строительства БКЛ выстроен таким образом, что она проходит под радиальными направлениями железной дороги и подземки.