Эскалатор в переходе между станциями «Лубянка» и «Кузнецкий мост» закроют на ремонт

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В период с 24 мая по 1 июля будет находиться на ремонте эскалатор, расположенный в переходе со станции «Лубянка» Сокольнической линии московского метро на станцию «Кузнецкий мост» Таганско-Краснопресненской линии. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщается на сайте столичной подземки.

— С 24 мая по 1 июля в переходе со станции «Лубянка» на Таганско-Краснопресненскую линию закроют на ремонт эскалатор, — говорится в сообщении.

Также стало известно о закрытии эскалатора на станции Московского метрополитена «Строгино» в связи с проведением ремонтных работ в период с 18 по 31 мая.

Помимо этого, ремонтные работы пройдут на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии. Специалисты мосметро собираются также отремонтировать эскалаторы.

В воскресенье, 22 мая, городские службы в преддверии лета провели генеральную уборку на всех станциях подземки и пересадочных узлах Московского центрального кольца (МЦК). Так, они промыли около 780 тысяч квадратных метров облицовки в вестибюлях и на станциях.