Блогер Шахназаров рассказал о своем сожалении из-за потери дружбы с Калныньшем

Ивар Калныньш

Популярный российский журналист и публицист Михаил Шахназаров прекратил дружеские отношения с прибалтийским актером Иваром Калныньшем. Писатель в пятницу, 3 июня, заявил, что сожалеет о потере своего друга.

— Я потерял друга Ивара Калныньша, который заявил, что прекращает все связи с Россией. К сожалению, мы по разные стороны сейчас. Наверняка мы поздороваемся, если когда-нибудь увидим друг друга, — поделился своими чувствами публицист.

При этом журналист по прежнему выражает уверенность, что не стоит давать второго шанса знаменитостям, которые отреклись от России и покинули страну в сложное для нее время, пишет портал StarHit.

Накануне 73-летний латыш Калныньш нелицеприятно высказался о российском государстве и подчеркнул, что готов распрощаться с российскими друзьями без всякого сожаления.

В конце мая Михаил Шахназаров рассказал, что концерты украинской артистки Светланы Лободы «невозможно смотреть». Он заметил, что их лучше рассматривать с точки зрения юмористического шоу.

До этого Калныньш заявил, что уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова сейчас уже задумывается о возвращении на родину.