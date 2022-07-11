Теплоход «Метеор-235» налетел на мель в Якутии, семь человек пострадали

Фото: Восточное МСУТ СК России

В Намском районе Якутии на реке Лена теплоход «Метеор-235» налетел на мель. В результате инцидента пострадали семь человек. Об этом сообщается в понедельник, 11 июля, на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что на теплоходе было девять пассажиров и шесть членов экипажа, судно село на мель возле Тумула Намского района. Со слов капитана, это произошло из-за плохой видимости и погодных условий.

Инспекторы ГИМС эвакуировали семь человек на берег, их доставили в центральную больницу Намского района с различными травмами.

В настоящее время следственные органы начали проверку по факту инцидента.

31 мая сообщалось, что два теплохода столкнулись в Санкт-Петербурге. В результате произошедшего никто не пострадал.