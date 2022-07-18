«Я с хорошими новостями»: Заворотнюк вышла на связь с поклонниками

Фото: Telegram / Zavorotnyuka

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна вышла на связь с поклонниками и поделилась хорошими новостями.

Долгое время она жила в Америке, но вернулась в Россию, когда ее мама заболела. Этим летом сама Анна тяжело перенесла коронавирус, на восстановление после болезни ушло несколько недель. Кроме того, звезда жаловалась на халатность врачей, но недавно она вышла на связь с поклонниками.

— Дорогие, я с хорошими новостями, сегодня июль и завтра тоже! А значит, персики на ужин, веснушки на носу, распахнутые окна и прогулки в босоножках! А еще можно не до конца сушить волосы. А что для вас лето? — сообщила она.

Подписчики знаменитой блогерши обрадовались тому, что она пошла на поправку, пишет Teleprogramma.pro.

В конце января дочь Анастасии Заворотнюк опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что у ее матери обнаружились проблемы с речью.

В апреле 2021 года врач, наблюдавший за болезнью Заворотнюк, рассказал, что она проходила экспериментальную иммунную терапию в Институте онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Там взяли ее раковые клетки, «обучили» против них специальные Т-лимфоциты, и затем ввели их в организм пациентки, чтобы они атаковали опухоль.