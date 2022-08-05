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Свидания и развлечения: стало известно о личной жизни Брэда Питта

Полина Долганова
Общество
Свидания и развлечения: стало известно о личной жизни Брэда Питта
Фото: NASA HQ PHOTO / CC BY-NC-ND 2.0.

Голливудский актер Брэд Питт в настоящее время ходит на свидания и наслаждается жизнью. Об этом рассказал инсайдер в разговоре с изданием Us Weekly.

— Он окружает себя небольшой группой надежных друзей и членов семьи и старается брать паузы в работе, когда это возможно, — рассказал источник.

Он добавил, что сейчас актер не планирует сообщать общественности о своей личной жизни, передает РЕН ТВ.

В сентябре прошлого года Брэд Питт подал в суд на бывшую супругу из-за поместья Chateau Miraval во Франции. Питта позднее заподозрили в возобновлении романа с актрисой Марго Робби, с которой они вместе снимались в картине «Вавилон».

Бред Питт требует у Анджелины Джоли совместную опеку над детьми уже в течение шести лет. В мае нынешнего года актер выиграл у экс-супруги суд по этому вопросу. Теперь она собирает документы против судьи Джона Одеркерка, желая отстранить его от дела.

У знаменитостей есть шестеро детей, трое из которых приемные: 12-летние близнецы Нокс и Вивьен, 15-летняя Шайло, 16-летняя Захара, 17-летний Пакс, а также 19-летний Мэддокс.

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