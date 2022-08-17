Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Политолог предложил наделить детей-сирот правом наследования имущества опекуна

Ирина Игнатенко
Общество
Политолог предложил наделить детей-сирот правом наследования имущества опекуна
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением наделить детей под опекой правом наследования.

В настоящее время установлено семь очередей наследования имущества в зависимости от степени родства. Так, в шестой очереди право на наследство возникает у двоюродных племянников и племянниц, в седьмой — у пасынков, падчериц, мачех и отчимов.

Так, может возникнуть ситуация, когда граждане, которых наследодатель при жизни мог видеть два-три раза, имеют право на наследование его собственности, а ребенок, который находился под его опекой, не может получить наследство.

По мнению главы Минтруда Антона Котякова, необходимо внести изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации и иные нормативные правовые акты в части включения несовершеннолетних детей, которые находились под опекой не менее трех лет, в одну из очередей наследования по закону, передает RT.

Московские многодетные семьи теперь могут пользоваться общественным транспортом Подмосковья абсолютно бесплатно. Соответствующее соглашение подписали мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Вечерняя Москва» решила напомнить, какие еще льготы положены многодетным семьям с московской пропиской.

Наследство Политологи Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Все мнения
О проекте