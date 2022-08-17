Политолог предложил наделить детей-сирот правом наследования имущества опекуна

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением наделить детей под опекой правом наследования.

В настоящее время установлено семь очередей наследования имущества в зависимости от степени родства. Так, в шестой очереди право на наследство возникает у двоюродных племянников и племянниц, в седьмой — у пасынков, падчериц, мачех и отчимов.

Так, может возникнуть ситуация, когда граждане, которых наследодатель при жизни мог видеть два-три раза, имеют право на наследование его собственности, а ребенок, который находился под его опекой, не может получить наследство.

По мнению главы Минтруда Антона Котякова, необходимо внести изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации и иные нормативные правовые акты в части включения несовершеннолетних детей, которые находились под опекой не менее трех лет, в одну из очередей наследования по закону, передает RT.

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