Православная ярмарка «Артос» откроется в парке «Сокольники»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, парк Сокольники Карта всех событий

Выставка-ярмарка «Артос» откроется 23 августа на территории парка «Сокольники», где горожане смогут увидеть множество икон и новинок православных издательств. Об этом сообщил синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ в понедельник, 22 августа.

— На ярмарке будет представлен большой выбор икон и новинок православных издательств, изделия ювелирных и художественных мастерских. «Артос» проходит в последнюю неделю Успенского поста, и здесь можно будет приобрести постные продукты от монастырских и фермерских хозяйств: мед и продукты пчеловодства, орехи и сухофрукты, греческие оливки и масло, варенье и соленья, — говорится в сообщении.

Выставка будет работать на Фестивальной площади перед павильоном № 2 КВЦ «Сокольники» и продлится до 28 августа. Большой популярностью у посетителей выставки, как уточняется, пользуются травяные сборы, чай, авторские украшения и одежда из экологичных тканей.

Кроме того, в Москве с 25 по 27 августа впервые пройдет Детский культурный форум. Участники форума представят проекты, направленные на развитие культуры и поддержку детского творчества.

Лучший получит федеральное финансирование в размере до трех миллионов рублей. В рамках форума пройдут более 60 мероприятий просветительного и фестивального формата.